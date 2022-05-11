Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, поделилась в своих Instagram сторис важным советом. Как ранее рассказывала артистка, квартира ее родителей в Ирпене была разрушена российскими оккупантами. Теперь они всей семьей начали процедуры по возмещению ущерба.

По словам Цибульской, в квартире родителей только сделали свежий ремонт, они успели пожить в нем всего полгода, как пришли оккупанты и все разрешили. Певица подчеркнула, что теперь для возмещения нужны чеки – на технику, мебель и инструменты и все другое, что было в доме.

"Вы помните, что квартиру родителей в Ирпене уничтожили. В ней после ремонта они прожили ровно полгода. Сейчас вышла информация о том, что необходимо собрать все чеки – техники, мебели, всего по ремонту, всего, что происходило в квартире. Сложно это сделать. Нужно рыться, вспоминать, искать. Еще раз вам напоминаю, что чеки нужно сохранять, не выбрасывать. Так что ищите чеки", - рассказала Оля в своих сторис.

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