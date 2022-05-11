Звезда в деталях рассказала о своем пути из Западной Украины домой и о встрече с мужем после длительной разлуки. Трогательный пост Саливанчук опубликовала на своей странице в Instagram.

"Никогда бы не подумала, что дорога домой может быть настолько легкой и быстрой. Чем ближе я была к Киеву, тем легче мне ехалось, ведь я знала, что вот-вот буду дома", — призналась актриса.

По дороге в Житомир Саливанчук попала в большой затор перед блокпостом на въезде в город. Она испугалась, что такая пробка до самого Киева, но, к счастью, она была только там.

"За 30 км до Киева было очень страшно. Мы наблюдали разбомбленные города, деревни, дома, заправки, магазины. По коже шли мурашки от ужаса... Здесь по-настоящему ощущались последствия войны. Пережить боль помогла уверенность, что мы вместе все отстроим, и наша Украина станет еще лучше", — рассказала Анна.





"Я дома. Это невероятные ощущения, которые не передать словами. Впервые за 47 дней я увидела мужа. Слезы радости...выпрыгнула на него, словно в кино, ведь невероятно по нему скучала, и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за 8 лет совместной жизни мы не виделись так долго. Прошлась по родной квартире, которую я оставила на такое долгое время, даже не подозревала, что так сильно ее люблю. Мне иногда казалось, что нужно сделать ремонт, кое-что заменить, но сейчас понимаю, что ничего лучше, чем родные стены нет, и все эти мелочи не важны. Это очень классные ощущения", - поделилась артистка.

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