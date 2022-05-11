10 мая полк "Азов" показал фото раненых бойцов, находящихся в подземельях "Азовстали". Певица не осталась равнодушной и на следующий день разместила на своей странице в Instagram призыв помочь защитникам Мариуполя.

"В 21 веке людей держат в ужасных условиях! ЮНИСЕФ! Это ли не ваша компетентность? Дети гибнут, голодные, загнанные террористами! Какова ваша миссия? Все организации по защите прав человека! Где вы? Какую деятельность проводите, когда людей пытают? Люди добрые! Делаем репосты! Обращаемся к официальным организация всего мира! Самое ценное - это человек и его жизнь!", — эмоционально призвала победительница "Голос країни".

"Мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя и действовать! Защитники находятся в полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания", — сказано в сообщении "Азова", которым поделилась Оксана Муха.

Напомним, экс-подопечная Дана Балана и победительница "Голосу країни" рассказала об аншлаге за границей.

Как сообщала Politeka, Дана Балана в серьезном виде подловили за кулисами популярной украинской программы.

Также Politeka писала, что победительница "Голосу країни" расставила точки относительно "романа" с Даном Баланом.