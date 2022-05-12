Совместное селфи, сделанное перед очередным концертом Пономарев разместил на своей странице в Instagram.

Певцы теперь часто выступают вместе. Недавно они выпустили патриотическую песню "Украина победит", к записи которой также присоединились Тарас Тополя, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Петр Черный. В ней звезды вспомнили и о Призраке Киева, и о Чернобаевке, и подбитом крейсере «Москва», и о ромах, которые угнали вражеский танк.

"Перед концертом ! Вместе с Дзидзьо", — скромно подписал новую фотографию Пономарев.

Украинцы в комментариях поддержали артистов:

"Удачи вам! Спойте так мощно, чтобы все рашисты навсегда исчезли с нашей земли! 🇺🇦💙💛🇺🇦. Божьей опеки вам! 💖🙏";

"Вау-вау. Сияете и озаряете улыбкой аж, наш Соловушка красавчик милый, Мачо стильный. доброго и позитивного утра вам. Удачного концерта Вам! Берегите себя пожалуйста";

"Удачи Вам и творческого вдохновения!🇺🇦♥️".

Напомним, Александр Пономарев обратился к украинским пехотинцам в их праздник, видео.

Как сообщала Politeka, Пономарев высмеял российское кафе, которое запретило вход для Зеленского и Байдена.

Также Politeka писала, что Пономарев показал, как сейчас выглядит его приемная дочь-блондинка: "Уже такая взрослая".