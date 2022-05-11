Жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, сколько весила до беременности и сколько набрала после.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - победительница "Холостяка" с Никитой Добрыниным. Пара через некоторое время женилась и в прошлом году девушка родила первенца, которого назвала Львом. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз девушка решила ответить на вопросы фанатов.

"Какой вес у вас сейчас на данный момент?", - спросил фанат.

"59 кг. До беременности была 53 кг. Иду к цели", - написала Даша в сторис.

А еще один фанат спросил о сне ребенка: "Во сколько месяцев Лев начал сам засыпать?".

"В 6.5 месяцев", - ответила любезно Даша.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина честно показала, что стало с ее фигурой за время без спорта

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