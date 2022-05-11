Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельчено была участницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, но главный герой в финале выбрал другую девушку - Анну Богдан. Несмотря на неудачу в проекте Юлия стала довольно популярной блогеркой в Инстаграм, где за ней теперь следят сотни тысяч фанатов. И красотка старается не расстраивать публику, постоянно радуя новыми публикациями.

На кадрах можно увидеть, как Юлия делает пресс в спортзале. После этого Бельченко еще поделилась кадрами, как бегает на беговой дорожке.

А до этого Юлия делалась кадром из раздевалки, готовясь к процессу.

"Мозг потренеровала, теперь время для тела", - написала Юлия.

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