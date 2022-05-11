Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельчено была участницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, но главный герой в финале выбрал другую девушку - Анну Богдан. Несмотря на неудачу в проекте Юлия стала довольно популярной блогеркой в Инстаграм, где за ней теперь следят сотни тысяч фанатов. И красотка старается не расстраивать публику, постоянно радуя новыми публикациями.
На кадрах можно увидеть, как Юлия делает пресс в спортзале. После этого Бельченко еще поделилась кадрами, как бегает на беговой дорожке.
А до этого Юлия делалась кадром из раздевалки, готовясь к процессу.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Путинская элита начала разваливаться: российские губернаторы массово уходят в отставку, причины
"Действительно грустно…": Дантес высмеял "победный" танец Наташи Королевой с Тарзаном, кадры
"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах
ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен: как получить деньги
"Мозг потренеровала, теперь время для тела", - написала Юлия.
Напомним, Юля "Зайка" разговорилась о предательстве на "Холостяке"
А еще Politeka сообщала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" в деталях показала двухэтажную виллу на Кипре
Также Politeka писала, что Юля "Зайка" из "Холостяка" впечатлила фигурой, оставшись в одном белье