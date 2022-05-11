Визажист Лилия Реус, а также молодая невеста экс-супруга Ани Лорак, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу продолжает интриговать в своем Инстаграм кадрами из отдыха. Не так давно мужчина с новой семьей отправился на отдых и там же встретился с единственной дочерью от первого брака.
Сейчас и Лилия, и дочь Мурата и Лорак хорошо проводят время. Сама молодая девушка решила заинтересовать кадром из отпуска. Напомним, сам Мурат помогал украинским беженцам и не раз рассказывал, почему вынужден был выехать из Киева.
Так, Лилия снялась в декольтированном платье с вырезами на торсе и решила подчеркнуть загар. Без сравнений с Лорак не обошлось:
«Очень хорошая🔥; Красота ❤️; Красавица как обычно!!!; Красавица 😍; С обложки 🔥; На Лорак похожа 😍; и какое!!! Той Лорак еще до этой красавицы ср*ть и ср*ть; с Лорак можно и не сравнивать- потому, что ее красота, как и она сама,уже...в прошлом))) Мурат нашел себе достойную, еще лучшую и несравненную😮👏».
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Осадчая поразила украинцев новым фото с Горбуновым: "Вот такая должна быть настоящая семья"
"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах
"Леся теперь Олег Винник": Никитюк насмешила внешним видом на новом фото
Жена Казанина из "Квартал 95" поразила украинцев новым обращением: "Почему эта беда, этот ужас..."
Мы также писали, в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине, не желают видеть. Примечательно, что артистка никак не комментировала свою позицию, более того, умолчала обо всех событиях нападения рф на наши земли.
А недавно стало известно, что Лорак улетела ради концертов заграницей и забрала с собой свою единственную дочь. Примечательно, что экс-муж Каролины сразу выступил против вторжения рф и помогал беженцам. Сейчас Мурат проводит время с дочерью и новой возлюбленной.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте"
А еще Politeka сообщала, что Огневич оказалась в объятиях Эктора из "Мастер Шеф", Решетник не смолчал
Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник посвятил трогательные стихи красотке-жене