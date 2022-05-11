Визажист Лилия Реус, а также молодая невеста экс-супруга Ани Лорак, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу продолжает интриговать в своем Инстаграм кадрами из отдыха. Не так давно мужчина с новой семьей отправился на отдых и там же встретился с единственной дочерью от первого брака.

Сейчас и Лилия, и дочь Мурата и Лорак хорошо проводят время. Сама молодая девушка решила заинтересовать кадром из отпуска. Напомним, сам Мурат помогал украинским беженцам и не раз рассказывал, почему вынужден был выехать из Киева.

Так, Лилия снялась в декольтированном платье с вырезами на торсе и решила подчеркнуть загар. Без сравнений с Лорак не обошлось:

«Очень хорошая🔥; Красота ❤️; Красавица как обычно!!!; Красавица 😍; С обложки 🔥; На Лорак похожа 😍; и какое!!! Той Лорак еще до этой красавицы ср*ть и ср*ть; с Лорак можно и не сравнивать- потому, что ее красота, как и она сама,уже...в прошлом))) Мурат нашел себе достойную, еще лучшую и несравненную😮👏».

Мы также писали, в Украине ни Ани Лорак, ни других звезд, замалчивающих войну в Украине, не желают видеть. Примечательно, что артистка никак не комментировала свою позицию, более того, умолчала обо всех событиях нападения рф на наши земли.

А недавно стало известно, что Лорак улетела ради концертов заграницей и забрала с собой свою единственную дочь. Примечательно, что экс-муж Каролины сразу выступил против вторжения рф и помогал беженцам. Сейчас Мурат проводит время с дочерью и новой возлюбленной.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте"

А еще Politeka сообщала, что Огневич оказалась в объятиях Эктора из "Мастер Шеф", Решетник не смолчал

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник посвятил трогательные стихи красотке-жене