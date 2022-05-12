Известная украинская певица и бывшая жена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула) поделилась полезными советами для всех украинцев, которые сейчас в безопасности.

Как передает Politeka.net, артистка поделилась вдохновляющим постом в своем Инстаграм.

Сейчас многие украинцы, которые в это тяжелое для страны время оказались в безопасности, столкнулись с общей проблемой: людям тяжело позволить себе просто жить и радоваться жизни.

«Как позволить себе жить? Спросите тех, у кого эту жизнь унесли, а они очень хотели жить!», - обратилась к украинцам SLAVIA. Она дала несколько практических советов на случай такой проблемы.

В частности, певица посоветовала забыть о долгосрочном планировании. Вместо этого Ярослава советует планировать только две вещи: жить счастливо; свой день. SLAVIA также отметила, что жить у себя в голове неправильно.

В качестве практического упражнения SLAVIA посоветовала каждый раз при возникновении мыслей о неправильности своих действий делать все с точностью до наоборот, заменяя негативные мысли и действия на позитивные.

«Просто живите, пока есть время. Создайте, вдохновляйте, создавайте счастье и энергию каждый день. p.s. Если можете чем-нибудь помочь — сделайте это. … с мнением о наших ангелах ВСУ», - посоветовала певица.

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