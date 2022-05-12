Как сообщает Politeka.net, Горняк поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она поделилась своим мнением на тему того, возможно ли продолжать радоваться отдельным моментам жизни во время войны в стране.

Горняк рассказала, что на днях ей написали в комментариях с требованием перестать выставлять фото с модными луками и прочими атрибутами счастливой жизни. Блогерша решила прокомментировать этот случай, отметив, что сейчас многие люди добровольно отнимают у себя возможность жить.

«Да, в стране полномасштабная война, унесшая сотни жизней, разрушает дома, разрушает города, и поверьте мне, я это очень хорошо понимаю, иначе я бы не делала все то, что делаю уже два месяца по помощи, я бы не носила каждый день коробки по 10 кг, когда моей сломанной спине это категорически делать нельзя, и так далее, но я жить не перестану!», - эмоционально написала Горняк.

Она отметила, что сейчас как никогда раньше ощущает, что не знает, сколько дней ей отмерено, поэтому хочет жить каждый день.

«Не так полноценно как раньше, потому что это сейчас невозможно, но сесть и умирать дома я не собираюсь, запрещать себе сделать прическу, или показать, что у меня есть силы хорошо одеться - это абсурд!! Ради моей и вашей жизни, ради моей и вашей свободы сейчас наша Армия стоит на передовой перед врагом, который хочет ее унести, так что не будьте себе врагом, не отнимайте у себя жизнь!», - обратилась Горняк к другим украинцам.

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