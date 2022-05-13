«В Харькове я знаю каждый подъезд, я минимум 20 лет занимался в этом городе частной практикой. Нет такого дома, куда бы я ни приходил смотреть и лечить ребенка».

Об этом, как пишет Politteka.net, в интервью Дмитрию Гордону рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

По его словам, для него знаком каждый харьковский дом, который он видит на экране, каждое разрушенное здание, каждая улица.

«Каждая деревня, которую освобождают, куда заходят, откуда передают страшные новости об убитых, подорвавшихся на растяжке, для меня каждое название — это место, исхоженное вдоль и поперек. Для меня это вся жизнь», - объяснил Комаровский, добавив, что очень боится отдаться чувству ненависти.

«Мне это очень мешает быть врачом и продолжать помогать людям», - пояснил Комаровский.

Отвечая на вопрос, что может быть в головах у людей, которые, неся русский мир, истребляют русскоговорящих и в основном русских по национальности жителей Харькова, Комаровский заявил:

«Надо прекратить задавать эти вопросы. Тебя покусала бешеная собака, а ты пытаешься выяснить, что у нее в голове. Нет у нее в голове ничего. Она работает на инстинктах, дадут ли ей пожрать. Она питается властью и страхом. Вот эта собака любит, когда ее боятся - она от этого растет. И для нее сейчас самое страшное, что тут кто-то ее не испугался. Она привыкла питаться этим человеческим страхом», - заявил Комаровский.

Он также отметил, что в Украине люди не особо боятся власть имущих, в отличие от россии.

«Там власть – это все, ты всемогущий. Чем ты выше, тем больше люди готовы стоять перед тобой на цыпочках, унижаться. В этом же и суть «имперскости», когда тебе мало собственной страны, независимо от ее размеров, тебе хочется все больше и больше», - пояснил доктор Комаровский.

Напомним, Ефросинина довела украинцев до слез историей любви Андрея и Валерии.

Также Politeka.net писала, что Сердючка опубликовала щемящее видео, совсем не до смеха.

Кроме того Politeka.net сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в модном наряде ответила на претензии критиков.