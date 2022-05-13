Військовий Андрій з позивним "Борода" для своєї коханої зробив кільця з фольги.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала щемливу трагічну історію кохання в "Азовсталі". Від історії кохання Андрія та Валерії боляче до сліз.

Маша Єфросиніна розповіла, що історія кохання українського прикордонника Андрія з позивним "Борода" та Валерії Карпіленко з "Азова" з позивним "Нава" вражає своїм драматизмом. 5 травня, в День народження "Азова", пара одружилася прямо на "Азовсталі". Військовий для своєї коханої зробив кільця з фольги.

Вже через три дні Андрій загинув від поранень внаслідок обстрілів російськими військами. Валерія пообіцяла чоловікові вибратися з облоги і жити за них двох.

Українців зворушила ця історія, а деяких довела до сліз, про що вони написали в коментарях під постом Маші Єфросиніної: "Дайте їм усім можливість жити!", "Як шкода. Така любов", "Скільки розбитих сердець і зламаних... покалічених життів... ну скільки ж ще?", "Який біль горить в душі".

Нагадаємо, що Єфросиніна довела до сліз Монатіка і екс-дружину Потапа хвилюючим відео.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна зізналася, чому відчула себе поганою мамою.

Також Politeka писала, що Єфросиніна розписала, як росіянам реабілітуватися перед усім світом.