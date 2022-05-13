Военный Андрей с позывным "Борода" для своей возлюбленной сделал кольца из фольги.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала щемящую трагическую историю любви в "Азовстали". От истории любви Андрея и Валерии больно до слез.

Маша Ефросинина рассказала, что история любви украинского пограничника Андрея с позывным "Борода" и Валерии Карпиленко из "Азова" с позывным "Нава" поражает своим драматизмом. 5 мая, в День рождения "Азова", пара поженилась прямо на "Азовстали". Военный для своей возлюбленной сделал кольца из фольги.

Уже через три дня Андрей погиб от ранений в результате обстрелов российскими войсками. Валерия пообещала мужу выбраться из осады и жить за них двоих.

Украинцев растрогала эта история, а некоторых довела до слез, о чем они написали в комментариях под постом Маши Ефросининой: "Дайте им всем возможность жить!", "Как жаль. Такая любовь", "Сколько разбитых сердец и сломанных ... искалеченных жизней ... ну сколько же еще?", "Какая боль горит в душе".

Напомним, что Ефросинина довела до слез Монатика и экс-жену Потапа волнующим видео.

Как сообщала Politeka, Ефросинина призналась, почему почувствовала себя плохой мамой.

Также Politeka писала, что Ефросинина расписала, как россиянам реабилитироваться перед всем миром.