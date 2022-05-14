Телеведущий Юрий Горбунов вместе с Дзидзьо и другими звездами выступил для украинских защитников.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - успешный украинский телеведущий. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в это тяжелое время. А вчера, 13 мая, Юрий опубликовал кадры, на которых показал, как с Дзидзьо, Александром Пономаревым и другими звездами выступил перед украинскими защитниками.

"Невероятная честь стоять на сцене перед Защитниками и Защитницами!! Необычайно патриотические и эмоционально наполненные концерты!! Культурный фронт в действии!!

Слава Украине!!", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодцы, но на первом плане должны быть лица защитников!!!Какие радостные ваши лица,посмотрите внимательно на их лица)))Честь и хвала вам, что поддерживаете их дух, обнимите их, всех!!!!! Слава Украине! Героям Слава!", "Спасибо нашим защитникам!Вы лучшие! Слава Украине!!".

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