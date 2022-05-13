Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар и победитель проекта "Мастер Шеф". Звезда также ведет активно страничку в Инстаграм, где делится многим интересным, включая вкусные рецепты.

В этот раз Клопотенко решил разместить пост о том, как приготовить нежные андруты.

"Будем готовить несколько очень сладкое, вязко-нежное и мастичное. Так, чтобы замазать вкусом все те дыры, которые есть в вашей душе. С вами снова рубрика Кулинарная поддержка от меня. Напоминаю, что особенность этой рубрики состоит в том, чтобы мы с вами готовили из простых и доступных продуктов, но чтобы вкус словно лечил изнутри и давал чувство комфорта. Итак, на этот раз сделаем андруты. Другими словами, это вафельный торт. Будем смазывать его вареной сгущенкой, сливочным маслом и вишневым вареньем. Я предупреждал", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой папа всегда говорит на вафли андруты", "Так вкусно написано, прочла будто уже и поела))))", "Этот торт – это любовь в чистом виде и вкусовой экстаз", "У меня мама всегда делала со смородиновым вареньем. Очень вкусно получалось!".

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