Актриса вышла на прогулку в парк с очень ярким макияжем с акцентом на красные губы и записала видеообращение к украинским защитникам. На своей странице в Instagram Саливанчук разместила короткий ролик, где на фоне раздается "Ой, у лузі червона калина" в исполнении лидера "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

"Без лишних слов 💛💙 Спасибо Лесе Никитюк за #красадлязсу", — написала артистка под видео.

"Я не просто так нарисовала сегодня красным губы. Я хочу поддержать флешмоб Леси Никитюк, где сегодня девушки намеренно остаются красивыми, чтобы поддержать наших ребят, нашу тероборону и ВСУ. Ребята, вы - наше все. Благодаря вам я вернулась в Киев к своему мужу, благодаря вам мы спим спокойно. Благодарю вас за все. Знайте, что мы вас очень ценим и любим. Вы лучшие. Слава Украине! Слава нации и п***ец российской федерации", — говорит Саливанчук в кадре.

Украинцы в комментариях поддержали звезду, особенно похвалив ее за последние слова речи:

"Какие хороши последние слова))";

"Аня вам очень хорошо с такой помадой";

"Улыбка очень хороша приятно смотреть";

"Красиво,а окончание 😂 еще лучше, не ожидала" ;

"Перешла на украинский, это хорошо".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам: "Было очень страшно".

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.

А еще Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.