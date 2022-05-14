На своей странице в Instagram 55-летняя артистка разместила фото - и видеоотчет с допремьерного показа фильма «Любовь и блогеры» в Варшаве.
"Нас ждут полные аншлаги и это не может не радовать нашу творческую команду вместе с Евгением Таллером, Вовой Остапчуком, Инной Приходько и моими прекрасными коллегами! !Ведь 50% сборов пойдет на поддержку Украине и ВСУ!",- похвасталась Ольга.
Актриса показала свой образ для похода в кинотеатр, смешные кадры из фильма, а также часть своей речи на презентации, в которой она назвала Варшаву своей второй родиной.
Упомянутые в заметке коллеги не прошли мимо и отличились в комментариях. Владимир Остапчук оставил под постом Сумской " 🔥🔥🔥", а актриса и звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько: "Это прекрасно".
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Поклонники в комментариях также восхитились Сумской:
"Ольга, аккуратно очень красивый мужчина рядом с вами)";
"Олечка! Вы-Супер! Восхищаюсь Вами! Молодцом!";
"Оля вы замечательная! Платье просто супер, Вам очень идет!!!👏".
Напомним, Ольга Сумская вспомнила, чем покоряла мужчин 26 лет назад.
А еще Politeka сообщала, что Тоня Матвиенко встретилась с легендарной мамой впервые с начала войны, Сумская не сдержалась.
Также Politeka писала, что 55-летняя Ольга Сумская показала, как выглядела с Борисюком в день свадьбы.