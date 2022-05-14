Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, которая заняла третье место на "Евровидении", а также побеждала на проекте "Маска". А в прошлом году артистка решила попробовать найти свою любовь, отправившись на шоу "Холостячка". Победил в проекте Андрей Задворный, но пара довольно быстро рассталась по инициативе победителя. Но Задворному участие в проекте дало популярность в Инстаграм, где он теперь активно ведет блог. А в этот раз Андрей решил рассказать о неразделенной любви, поделившись стори.

Как можно понять, Задворный был в Луцке. Андрей отметил, что город очень чистый и в нем легко дышать. А также блогер отметил, что обычно у него есть история, связанная с любым городом. Но вот с Луцком такой истории нет. Но потом Задворный вспомнил об одной девушке:

"Есть одна история и это моя история пятилетней давности невзаимной любви с одной девушкой из Луцка. Так что, привет Луцк".

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