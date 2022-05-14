Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который в 2020 году женился на красотке Кристине. Новая супруга знаменитости сразу стала довольно популярной блогеркой и теперь за ней следят десятки тысяч украинцев. И красотка старается не расстраивать публику, постоянно делясь интересным контентом. А в этот раз Кристина поделилась кадрами, как проводит с мужем вечер субботы.



На кадрах можно увидеть семейную пару, которая сидит за столиком.



"20:11. Домашний вечер: Я пишу детали о посылках, Вова что-то по своим программам, вот такие теперь вечера...", - написала Кристина.



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