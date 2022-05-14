Жена телеведущего Владимира Остапчука, звезды шоу "Маска", Кристина Горняк показала красоты Ужгорода и рассказала, кто ей там помогал.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат на красотке Кристине с 2020 года. Она, как и Владимир, ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным, а в этот раз решила рассказать, кто ей помогал, пока она была в Ужгороде.

"Хочу поблагодарить своего товарища детства, который отзывался на все мои идеи по помощи нуждающимся, в любое время дня и ночи. Даже найти у отвезти дрова в своей новой машине!", - написала Кристина.

Также звезда отметила, что люди ей оставляли средства, чтобы она могла отправить гуманитарку.

"Большое спасибо людям, которые знали, где я бываю и оставили мне средства на отправку гуманитарки! Это ценно!", - написала жена Остапчука.

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