Как пишет Politeka.net на своей странице в Instagram Хименес-Браво разместил видеообращение к украинцам, чтобы поддержать народ в тяжелые времена войны.
"Украинцы - держитесь, мы на своей земле. Прекратите кого-то обсуждать. Все разборки после войны. Сфокусируйтесь на одной цели - победа. На одном враге - Путин. Вам сложно, многие устали. Я понимаю. Но у нас нет выбора. Не мы пришли к ним на землю.
Ведущий "МастерШеф" поставил в пример простым украинцам защитников Мариуполя, которые держат "Азовсталь".
"Ребята на Азовстали держатся, и стыдно быть в тылу и ныть. Давид Химик и его братья, которые находятся там уже 80 дней - они нуждаются в нашем единстве, смелости и силе. Ребята, мы делаем все возможное. Вы делаете невозможное", - заявил Хименес-Браво.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Это будет сигналом неподчинения": силовики рф могут выступить против путина, названо условие
"Дешевый расходный материал": жены вояк "ЛНР" устроили бунт, потому что войска рф бросили их мужей
Украина триумфально победила в "Евровидении-2022", как это было: "Спасите Азовсталь!"
«Не знают, что с ними вообще делать»: российские офицеры взбунтовались, появились подробности
Украинцы в комментариях поблагодарили Эктора за поддержку и вдохновение:
"Спасибо, Эктор, за поддержку, вы очень вдохновляете";
"Невероятные слова, спасибо❤️";
"Спасибо за слова..правдивые слова ... мы не имеем права быть в тылу и ныть!!!!! а помогать в молиться и к победе вперед".
Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица.
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.