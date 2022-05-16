Как пишет Politeka.net на своей странице в Instagram Хименес-Браво разместил видеообращение к украинцам, чтобы поддержать народ в тяжелые времена войны.

"Украинцы - держитесь, мы на своей земле. Прекратите кого-то обсуждать. Все разборки после войны. Сфокусируйтесь на одной цели - победа. На одном враге - Путин. Вам сложно, многие устали. Я понимаю. Но у нас нет выбора. Не мы пришли к ним на землю.

Ведущий "МастерШеф" поставил в пример простым украинцам защитников Мариуполя, которые держат "Азовсталь".

"Ребята на Азовстали держатся, и стыдно быть в тылу и ныть. Давид Химик и его братья, которые находятся там уже 80 дней - они нуждаются в нашем единстве, смелости и силе. Ребята, мы делаем все возможное. Вы делаете невозможное", - заявил Хименес-Браво.

Украинцы в комментариях поблагодарили Эктора за поддержку и вдохновение:

"Спасибо, Эктор, за поддержку, вы очень вдохновляете";

"Невероятные слова, спасибо❤️";

"Спасибо за слова..правдивые слова ... мы не имеем права быть в тылу и ныть!!!!! а помогать в молиться и к победе вперед".

Напомним, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, в кого такая красавица.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво из Украины обратился к своей маме в Колумбии.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" вызвал восторг трогательным выступлением.