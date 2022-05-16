Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель опубликовал в своем Инстаграм новое видео. В нем он показал исторический момент – как батальон ВСУ выходит на границу с россией.
Официально о локальной победе ВСУ стало известно в ночь на 16 мая. Как сообщалось, воины 227 батальона 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харькова оттеснили российских солдат и вышли на участок государственной границу. Там они встретились с пограничниками и установили знак государственной границы.
На видео бойцы обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому:
«Мы дошли, господин президент, мы тут!».
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В подписи к кадрам Пономарев отметил, что этот момент много значит для нашей страны.
«Наши вышли к границам с рф! Историческое видео! Слава Украине!», - написал певец.
Украины присоединились к его восторженным комментариям.
«Спасибо вам, мальчики. Береги вас бог», «господи…, берегите себя», «Ай молодцы парни. Дай бог вам крепкого здоровья!», «Как я их всех люблю», «Горжусь, благодарю», - пишут люди.
Напомним, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина умоляет о помощи.
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