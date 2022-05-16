На своей странице в Instagram Иванка разместила пост с просьбой помочь молодой маме-одиночке.

Судя по сторис, одна из подписчиц обратилась к жене Сасанчина в личных сообщениях, чтобы пожаловаться на жизнь и попросить поддержки. Иванка решила помочь, но почему-то сопроводила пост снимком не нуждающейся девушки, а собственным фото со своей племянницей Миланкой, что смутило подписчиков.

"Молодая мама осталась одна с малым ребенком 2 года, вообще без денег. С мужем разошлись незадолго до войны. После бомбардировки города Чернигов, она один на один с сыном. Помогите хоть какими-то деньгами. Умоляю", - написала Иванка.

"А почему описывается, что мама "один на один с сыном", а на фото девочка???", "Там есть волонтерские организации при городской власти,пусть обязательно обратится еще к ним. Предоставляют памперсы, еду", — пишут в комментариях.

Сама же жена Сасанчина сейчас с дочкой возвращается домой из Польши, куда она убегала от войны. Скорее всего, Иванка воссоединится с мужем: хотя долгое время они ссорились и говорили о возможном разводе, но на Пасху снова засветились вместе и даже запланировали венчание.

Напомним, после громких заявлений о разводе жена победителя "Голоса страны" Сасанчина объявила о венчании.

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