Про це, як пише Politeka.net у своєму Instagram, нагадала українська співачка Ірина Федишин на тлі скандалу, йкий вибухнув після гранд-фіналу Євробачення-2022.

Нагадаємо, члени журі України на Євробаченні 2022 року потрапили у скандал після того, як вони поставили 0 балів представнику Польщі, співаку Ochman. Українці розцінили це як невдячність до Польщі, яка під час війни виявляє себе як справжній братський народ. Свою образу у соцмережах висловлюють і поляки.

Через деякий час свої пояснення дала Федишин. Співачка запевнила, що ситуація стала неприємною не тільки для телеглядачів, але й для неї.

«… Незважаючи на те, що не можна оприлюднити свої голоси і за це можна бути оштрафованою, я знімаю фото своєї анкети, де видно скільки балів отримала Польща особисто від мене. Як так сталося, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання. Ми щиро вдячні польському уряду та народу за все, що вони для нас роблять. Це неоціненно. Мені шкода, що так сталося. Не знаю як голосували інші, мої бали для Польщі — 10», — написала артистка.

Згодом Федишин знову повернулася до цієї теми.

«Журі не має права оцінювати учасників на основі політичних чи національних критеріїв . Я розумію, що для усіх це не аргемент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно цього документу, давайте відкинемо політику, і просто будемо відвертими. Я прикріпляю фото, де чітко видно, що професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі усієї Європи теж не компетентне?», - написала співачка, додавши, що на її сторінки у соцмережах почалася бот-атака.



Крім того, співачка повідомила про збій системи оцінювання.

«І наостанок, щойно до мене дійшла інформація що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польші від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів», - підкреслила співачка.

Нагадаємо, Цибульська присоромила українське журі на Євробаченні за скандальне голосування.

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