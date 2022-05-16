Своими размышлениями популярная артистка поделилась в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Из-за войны Тринчер, как и многие украинцы, перебралась подальше на запад страны. После нахождения там ее мнение о жизни в Киеве изменилось.
«Знаете, что меня начало сильно подбешивать…Тут (в Киеве – прим. ред) украинского я почти не слышу (я о заведениях). Любое обслуживание только на русском», - пожаловалась Тринчер.
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Она призналась, что стала замечать это только после времени, проведенного на западе.
«Уже около 3 месяцев я живу на западе Украины. На западе все говорят на украинском и призывают на него переходить. Откровенно говоря, раньше я тоже, к сожалению, не замечала этого. Но сейчас заходя в магазин, заведение, универмаг, я хочу слышать исключительно украинский. Да, кое-где в жизни я все еще говорю на русском, но уже почти 60-70% - это украинский язык», - подчеркнула Тринчер.
Она отметила, что это касается в первую очередь всех ее публичных заявлений и постов. По словам певицы, таким образом она хочет популяризовать украинский язык.
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