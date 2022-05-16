Украинский артист, который записался в резерв ВСУ, пообещал дописать песню после победы Украины в войне.

Как сообщает Politeka.net, певец Макс Барских в рамках своего визита в США принял участие в международной музыкальной конференции Billboard MusicCon, где призвал мировое сообщество не привыкать к войне в Украине. В конце панели певец исполнил акустическую версию трека "Буде весна". Видео с выступлением он выложил в Инстаграм.

Украинский артист, который записался в резерв ВСУ, пообещал дописать песню после победы Украины в войне.

"Где бы я ни исполнял эту песню, всегда поглощают воспоминания первых дней войны. Я пообещал себе, что завершу ее после нашей победы в самом скором будущем", - написал Макс Барских в подписи к видео.

Украинцы признались в комментариях, что исполнение артиста затронуло их до глубины души.

"Вместе к победе, а песня до мурашек", "Все будет Украина, мы обязательно победим", "Столько боли, но в то же время веры в этой песне. Макс, как всегда до глубины души", "Каждый раз когда слышу эту песню, слёзы и мурашки по коже", - писали украинцы под постом Макса Барских.

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Макс Барских объяснил, почему 9 мая в рф не День Победы.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.