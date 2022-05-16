Как сообщает Politeka.net, певец Макс Барских в рамках своего визита в США принял участие в международной музыкальной конференции Billboard MusicCon, где призвал мировое сообщество не привыкать к войне в Украине. В конце панели певец исполнил акустическую версию трека "Буде весна". Видео с выступлением он выложил в Инстаграм.
Украинский артист, который записался в резерв ВСУ, пообещал дописать песню после победы Украины в войне.
"Где бы я ни исполнял эту песню, всегда поглощают воспоминания первых дней войны. Я пообещал себе, что завершу ее после нашей победы в самом скором будущем", - написал Макс Барских в подписи к видео.
Украинцы признались в комментариях, что исполнение артиста затронуло их до глубины души.
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"Вместе к победе, а песня до мурашек", "Все будет Украина, мы обязательно победим", "Столько боли, но в то же время веры в этой песне. Макс, как всегда до глубины души", "Каждый раз когда слышу эту песню, слёзы и мурашки по коже", - писали украинцы под постом Макса Барских.
Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.
Как сообщала Politeka, Макс Барских объяснил, почему 9 мая в рф не День Победы.
Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.