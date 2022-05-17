Популярная украинская певица Оля Полякова, которая активно гастролирует за границей с благотворительными концертами, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда решила похвастаться роскошным нарядом в патриотическом стиле.

Как видно, Оля надела обновку и решила показать его во всей красе. Это элегантное длинное платье в сине-желтых тонах, которое идеальное легло по стройной фигуре. Наряд дополнен интересным шлейфом от плеча и золотистым поясом замысловатой формы. Выглядит наряд и образ звезды просто потрясающе.

В подписи к видео Полякова написала: "Мое новое патриотическое и фэшн-кутюр платье, в котором я выступала в Нюрнберге и привезла с собой в тур по США".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Очень красивое", "Вы прекрасны", "Клеопатра", "Прекрасна", "Краса", "Оля, красота невероятная", "Красавица", "Очень красивое платье, прям вау", "Вы как грецкая богиня", "Красиво очень".

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