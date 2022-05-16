Як повідомляє Politeka.net, ведучий шоу "Маска" опублікував важливе відео у своєму Instagram. Кілька років тому Остапчук вів Євробачення в Києві, тому його обличчя знайоме багатьом міжнародним шанувальникам музичного конкурсу. Зараз ведучий вирішив скористатися цією популярністю, щоб звернутися до людей.

Для початку Остапчук подякував усім, хто допоміг українській групі Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні цього року. Тепер ведучий закликає людей допомогти Україні ще раз.

"Я б хотів поговорити про супергероїв. Капітан Америка, Халк і навіть Тор ... можливо ви знаєте їхні імена, можливо ви навіть хотіли стати кимось із них, коли були дітьми...але прямо зараз супергерої є серед нас – це українська армія і особливо "Азов". Адже незважаючи на весь жах, пекло і бомбардування вони все ще продовжують битися і захищати нашу землю в Маріуполі вже більше 80 днів", - заявив Остапчук.

Він звернувся до шанувальників Євробачення по всьому світу із закликом підтримати Україну і перепостити його відео з хештегами #saveMariupol #saveAzov.

"Ми будемо раді бачити вас наступного року в Маріуполі на Євробаченні-2023", - заявив Остапчук.

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