Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який вів шоу "Маска" та "Співають всі", у своєму Instagram опублікував відео, на якому спародіював Нацвідбір.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який вів шоу "Маска" та "Співають всі", часто ділиться з шанувальниками особистими фото та відео.

Цього разу Володимир Остапчук опублікував відеоролик, у якому спародіював Тимура Мірошниченка, який оголошував результати Національного відбору на Євробачення-2022.

"Коротко про національний відбір на Євробачення", - коротко написав Остапчук.

Відеоролик прокоментувала співачка Оля Полякова: "😂😂😂 я не бачила, але мені сподобалося))))".

Також свою реакцію залишив Віталій Козловський: "😂Ржака👏".

А також учасник Нацвідбору Антон Вельбой: "Сільнєйший😂".

Нагадаємо, що ведучими Нацвідбору-2022 стали Тимур Мірошниченко та Маша Єфросініна.

Володимир, який свого часу був ведучим Національного відбору на Євробачення, спародіював підрахунок балів. Справа в тому, що Тимур Мірошніченко спочатку назвав одні бали, потім інші, а потім результати й узагалі довелося рахувати на листку. Цю ситуацію й висміяв Володимир Остапчук.

"Ганьба відбору", "Іспанський сором а не відбір 🤦‍♀️", "Як класно повторив 😂😂,але чомусь плакати хочеться😢😢😢😢", - прокоментували українці.

Так, перемогу здобула Аліна Паш, але гурт KALUSH, який зайняв друге місце, назвав результати сфальсифікованими.

Раніше Politeka повідомляла, що Kalush пригрозили організаторам Нацвідбору на "Євробачення", гримить скандал: "Зустрінемося в суді?".

Нагадаємо, що Нацвідбір на Євробачення 2022 обернувся скандалом, організаторам пригрозили судом: з'явилося відео.

Також Politeka писала, що ведуча Нацвідбору на Євробачення 2022 Єфросиніна вразила виглядом у сукні з розрізом: кадри з гримерки.