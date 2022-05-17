Известный российский комик Максим Галкин, покинувший родной дом после вторжения рф в Украину, впервые за долгое время показал свою супругу – Аллу Пугачеву.

Как пишет Politeka.net, Галкин запечатлел похудевшую певицу в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

«Три звезды - три светлых повести», - подписал кадр Галкин, переиначив слова песни Пугачевой и Владимира Кузьмина «Две звезды».

Напомним, Галкин выехал из россии в Израиль. Шоумен пояснил, что что в первые дни после полномасштабного военного вторжения России в Украину он оставался в Москве, продолжая работать на телепроектах, но срыв рекламных контрактов и отмена концертов за осуждение так называемой «спецоперации» вынудили его искать способы заработка за пределами родины.

«Запланировал в Израиле концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Сложно меня, наверное, упрекнуть в предательстве. И я до сих пор готов выступать перед любимым российским зрителем... Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы себе в голове разграничите власть и Родину. Я всегда это различал. Есть власть, а есть Родина», - пояснял свою позицию Галкин.

После ракетного удара по Одессе, в результате которого погиб младенец, Галкин выступил с новой критикой в адрес рф.

Комментарии к своим постам Галкин решил отключить.

Напомним, украиинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, чем Галкин поплатился за поддержку Украины.

Также Politeka писала, что нардеп раскрыл, как Киркоров помогает ВСУ.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в скандале на Евровидении-2022 из-за оценок украинского жюри произошел новый поворот.