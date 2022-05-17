Популярная певица Даша Астафьева сегодня настоящий образец для каждого. Артистка все силы и возможности направляет на помощь украинцам.

Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева с начала вторжения рф в Украину активно занялась волонтерством. Она помогает бойцам ВСУ, записывает мотивирующие видео и обращения в поддержку украинцев. Чаще всего певица помогает на кухне: готовит еду, убирает, моет посуду.

Несколько часов назад она опубликовала фото без прикрас из кухни, где чистит картошку.

Она трудится до седьмого пота на благо Украины, но выглядит при этом просто чудесно. На Даше Астафьевой синий спортивный костюм и желтый фартух. Свои волосы Даша собрала в пучок, а на лицо нанесла минимум макияжа, что только подчеркнуло ее красоту.

На фото видно целую гору шкурки картофеля, который перечистила звезда Даша Астафьева, чтобы обеспечить едой защитников Украины. Так в последнее время проходит большая часть ее дня - она настоящий образец для каждого.

Напомним, что Астафьева стала раздавать деньги старичкам на улице.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева резко осадила людей, которые выбросили маленькую собачку на произвол судьбы.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких.