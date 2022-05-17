Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о том, как ей стало плохо после приема таблеток.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на красотке Кристине, после чего она стала довольно популярной блогерыней. Сейчас жена Остапчука, пока муж служит защищая Украину, продает свои вещи, чтобы передать деньги на гуманитарку. А в этот раз Кристина решила рассказать о своем здоровье. Как оказалось, блогерыня решила принять таблетки от головы. нов

"У погоды на меня сегодня немножко другие планы, поэтому боюсь посылки перенесу на завтра, ибо голова просто трещит. Извините", - написала Кристина.

После этого блогерыне стало плохо.

"Блин... Сказать, что мне стало плохо, то ничего не сказать... После того, как я выпила эти лекарства, я думала, я потеряю сознание, мое тело стало ватным, начало тошнить, кидать то в холод, то в жар, поэтому я дома, ели доехала, хочу поспать...", - написала Кристина.

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