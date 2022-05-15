Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, как выглядит дом, который строил для себя с женой Кристиной Горняк.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Артист женат на красотке Кристине, с которой вместе почти 2 года. Пара уже долгое время занята постройкой "любовного гнездышка" в элитном поселке под Киевом. И вчера, 15 мая, Остапчук показал, как сейчас выглядит дом и задумался о его продаже. Кадры Владимир опубликовал в своем Инстаграм.

Сначала звезда показал дом издаля.

"Наш домик", - написал звезда.

А на втором сторис показал, как он выглядит внутри.

"Делать ремонт?", задал вопрос Владимир на кадре.

"Да", - был предложен один ответ.

"Не, продавать все", - написан был второй ответ.

Напомним, звезда шоу "Маска" Остапчук жестко прошелся по ведущему "Евровидения", который не дал слово Kalush

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как с мужем коротает вечер выходного

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука призналась кто ей помогал, пока она находилась вдали от дома



