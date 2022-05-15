Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Артист женат на красотке Кристине, с которой вместе почти 2 года. Пара уже долгое время занята постройкой "любовного гнездышка" в элитном поселке под Киевом. И вчера, 15 мая, Остапчук показал, как сейчас выглядит дом и задумался о его продаже. Кадры Владимир опубликовал в своем Инстаграм.
Сначала звезда показал дом издаля.
"Наш домик", - написал звезда.
А на втором сторис показал, как он выглядит внутри.
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"Делать ремонт?", задал вопрос Владимир на кадре.
"Да", - был предложен один ответ.
"Не, продавать все", - написан был второй ответ.
Напомним, звезда шоу "Маска" Остапчук жестко прошелся по ведущему "Евровидения", который не дал слово Kalush
А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как с мужем коротает вечер выходного
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука призналась кто ей помогал, пока она находилась вдали от дома