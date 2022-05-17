Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые за долгое время показала фото с самым родным человеком, которая помогает ей в смутное время – со своей мамой. Фотографию знаменитость опубликовала в своем Instagram.

Леся Никитюк со своей мамой решили посвятить некоторое время уходу за собой и навести красоту. Мама с дочкой наклеили под глаза специальные патчи. Патчи представляют собой небольшие кусочки ткани или гидрогеля, щедро пропитанные сывороткой с ударной дозой полезных ингредиентов.

Фото было сделано возле куста сирени. Леся Никитюк собрала волосы в пучок и позировала в белой футболке с принтом. Ее мама Кет была одета в яркую футболку с цветочным принтом. Обе выглядят счастливы вместе.

Напомним, что Никитюк довела до слез своим поведением с маленькими детьми.

Как сообщала Politeka, Никитюк засветилась вместе с Педаном, рассказав о совместных планах.

Также Politeka писала, что Никитюк устроила сюрприз Хлывнюку и вызвала бурю эмоций.



