Як повідомляє Politeka.net, композиція "Ой у лузі червона калина...", яку в перші дні війни в центрі Києва зі зброєю в руках виконав фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, стала вірусною по всьому світу.
Українська телеведуча Леся Нікітюк, разом з шоуменами Дядьком Жорою та Олександром Педаном, зробили сюрприз для фронтмена гурту "Бумбокс".
Так, під час дружньої зустрічі з вимушеними переселенцями, з сім'ями і з дітками, Леся Нікітюк, Дядько Жора та Олександр Педан почали співати "Ой у лузі червона калина...". Це викликало бурю емоцій і їм почали підспівувати українські діти.
"Андрій, друже, це для тебе", - оголосили Леся Нікітюк та Олександр Педан. Після цього присутні заспівали українську народну пісню.
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Леся Нікітюк також додала, що Андрій Хливнюк відродив народну пісню і тепер її співають всі куди б вона не приїхала, і це завжди викликає мурашки по шкірі.
Нагадаємо, Нікітюк довела шанувальників до сліз зустріччю з родиною переселенців.
Як Politeka повідомляла, Нікітюк повеселила українців, примірявши образи голлівудських зірок.
Також Politeka писала, що Нікітюк зізналася в проблемах зі здоров'ям і дозволила собі приємність.