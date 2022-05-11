"Андрій, друже, це для тебе", - оголосили Леся Нікітюк та Олександр Педан.

Як повідомляє Politeka.net, композиція "Ой у лузі червона калина...", яку в перші дні війни в центрі Києва зі зброєю в руках виконав фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, стала вірусною по всьому світу.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, разом з шоуменами Дядьком Жорою та Олександром Педаном, зробили сюрприз для фронтмена гурту "Бумбокс".

Так, під час дружньої зустрічі з вимушеними переселенцями, з сім'ями і з дітками, Леся Нікітюк, Дядько Жора та Олександр Педан почали співати "Ой у лузі червона калина...". Це викликало бурю емоцій і їм почали підспівувати українські діти.

"Андрій, друже, це для тебе", - оголосили Леся Нікітюк та Олександр Педан. Після цього присутні заспівали українську народну пісню.

Леся Нікітюк також додала, що Андрій Хливнюк відродив народну пісню і тепер її співають всі куди б вона не приїхала, і це завжди викликає мурашки по шкірі.

Нагадаємо, Нікітюк довела шанувальників до сліз зустріччю з родиною переселенців.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк повеселила українців, примірявши образи голлівудських зірок.

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