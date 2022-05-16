Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча, яка з перших днів війни вирушила в рідне місто, де живуть її батьки і почала допомагати в притулку для біженців. Також Леся не раз розповідала про сім'ї, яким вдалося знайти собі будинок і добрі люди допомагали їм розміститися.
В цей раз Никитюк знову засмутила кадрами з ще однією сім'єю переселенців:
"Сьогодні день сім'ї! Ніколи не знала про це свято... чесно🫠 але за останні 2 місяці, багато сімей, з різних регіонів, які з дітьми, собаками, котами ... повинні були покинути свої будинки(
Стали Мені як рідні. У кого будинок знищили, у кого відібрали.... Ви знаєте хто😡 також я помітила що зараз, вся Україна - це одна велика сім'я! Зі святом!» - поділилася Леся вчора зворушливим постом.
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У мережі підтримують, не стримуючи емоцій і сліз:
"Одночасно радіє душа і болить☺❤️; Леся! Спасибі за те, що ти у нас! 🇺 🇦 ❤ ️ ❤ ️ ; Леся ти дуже хороша людина, яких мало!!! Але, ти справжня!!! 💯 💯 💯 Щастя тобі; Леся, на таких, як Ви, світ тримається. Спасибі; всіх вітаю!!! 🇺 🇦 Слава Україні; хочу всім діткам скоріше повернутися додому🤍 🙏 🏼».
Також Леся поділилася кадрами в сторіс, показавшись разом з шоуменами дядьком Жорою і Олександром Педаном.
"Друзі, всім привіт ще раз. Сьогодні ми цілий день в такому собі турі. Це не можна назвати тур, це така дружня зустріч з вимушеними переселенцями, з сім'ями, з дітками. Зараз ми ще в одному маленькому містечку, тут вже на площі зібралося багато...", - сказати Леся Нікітюк.
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