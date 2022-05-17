Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила несколько лет назад на шоу "Танці з зірками". Звезда также была главной героиней шоу "Холостячка"," а в прошлом году судила проект "Україна має талант", где победил подросток Артем Фесько с феноменальным голосом. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где в этот раз разоткровенничалась о плохом самочувствии.
"Сегодня с шести утра на площадке. Настроение немножко тревожное, только начинаешь выруливать свое состояние, а потом хоп и все снова тревога", - написала Мишина, показав себя.
"Сегодня даже на кофе не потянуло. Тваакое бывает очень редко, но когда понимаешь, что тебя выбивает из колеи, стает проще", - написала Ксения.
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