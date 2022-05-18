Красотка выложила снимок, на котором показала себя в необычном образе и рассказала, где сейчас находится.

Бывшая жена известного исполнителя и шоумена Дзидзьо певица Slavia (Ярослава Притула) не уехала из Украины во время войны, а осталась и продолжает свою творческую деятельность. Так, недавно артистка выложила в своих Instagram-сторис кадр, на котором показала, что она сейчас в Прикарпатье. Судя по геолокации – в Яремче.

На новой фотографии красотка Slavia запечатлена на прогулке у горной реки, и выглядит просто потрясающе. На ней белые штаны и объемная зеленая кофта с яркими, как будто вышитыми цветами. Длинные роскошные волосы артистки распущены, а на ее лице легкий макияж с яркой помадой и милая улыбка.

Ранее мы писали, что Slavia появилась в компании известного красавчика. Недавно артистка вместе со своим коллегой по сцене певцом и телеведущим Олегом Серафином выступила в Яремче на благотворительном концерте. На сцену бывшая жена Дзидзьо вышла в роскошной белой вышиванке, которая только подчеркнула ее стройную фигуру.

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