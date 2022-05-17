Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также звезда вела утреннее шоу на одном из музыкальных каналов вместе с Виталием Козловским. У артистки есть сын Нестор, отца которого звезда тщательно скрывает. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Оля, как процесс похудения? Я тоже пытаюсь", - написала фанатка.

"Операция по снижению веса провалена. После концерта вы мне и написали что я смешная булочка. Я соглашаюсь, видела в зеркале. Так кушать хочется, особенно на ночь", - рассказала Оля.

Стоит отметить, что Цибульская недавно показывала, как готовит спаржу. Видимо, Оля все еще пытается убрать лишний вес.

Напомним, Цибульская насмешила видом после длительной прогулке на солнышке

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