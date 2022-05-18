Наталья Могилевская призналась, что для нее эта война принесла личную тяжелую потерю.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась своей историей с музеем «Голоси Мирних», опубликовав фрагмент из интервью в своем Инстаграм.

Могилевская сообщила, что эта война забрала у нее дорогого человека – в Мариуполе погиб родной дядя певицы.

«Лично мою семью затронула мариупольская история. Я потеряла дядю, и это не просто так была моя семья. Потому что очень рано ушел мой папа – когда мне было 19, потом я потеряла маму. Все знают, у меня нет семьи, нет детей. Моя единственная семья, где я могла ощущать себя ребенком с родными рядом – это была семья в Мариуполе», - призналась певица.

Она добавила, что ее дядя попал под вражеский обстрел. Дом детства Могилевской был разрушен.

В интервью певица также призналась, что для нее война началась еще в 2014 году. Как утверждает Могилевская, с того самого момента как военные рф впервые перешли границу Украины, сама она в россии ни разу не была.

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