Каждое вступление певицы на благотварительных концертах не обходится без флага Украины.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала выступает на благотворительных концертах и доносит до иностранцев информацию о происходящем в Украине. Недавно один из них прошел в Турции. Певица решила показать, какой образ примеряла для выступления.

Для появления на публике Джамала выбрала вечернее платье в пол черного цвета, которое выгодно подчеркнуло ее заметно похудевшую фигуру. Вместо рукавов платье имеет накидку на плечах, ткань которой струится по рукам. Такая интересная деталь добавила наряду женственности и элегантности одновременно.

Свой образ Джамала дополнила золотым пояском, массивным браслетом и круглыми серьгами. Стоит отметить, что каждое вступление певицы на благотварительных концертах не обходится без флага Украины.

Укладка и нежный макияж с акцентом на глаза безупречно подчеркнули красоту звезды. Фееричный результат работы над собой.

Напомним, Джамала загрустила за границей и показала, кто ждет ее в Тернополе.

Как писала Politeka, Джамала показала, как выглядит почти двухлетний сын.

Также Politeka писала, что Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.