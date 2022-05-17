Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", рассказала, что ее больше всего пугает, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная парижский шеф-повар украинского происхождения и судья проекта "Мастер Шеф". Сейчас звезда занимается написанием книги и сбором денег для Украины. А недавно звезда решила кардинально сменить имидж, став блондинкой. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где в этот раз рассказала, что ее больше всего в войне.

"Все уже начали привыкать, они уже привыкли до того, что в Украине война и меня это больше всего пугает. Ну как до этого можно привыкнуть? Люди говорят, что привыкают... Не нужно писать мне про 8 лет на Донбассе, при всем уважении", - сказала Оля.

"Не привыкайте, нельзя, чтобы мы и мир привыкли к войне. Пожалуйста, господи", - написала на сторис Мартыновская.

"При всем уважении, но не начинайте", - добавила звезда.

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