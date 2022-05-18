Известная украинская певица и одна из судей шоу «Співають всі» жестко прошлась по российскому исполнителю в интервью для программы «Зірковий шлях».

В этом году Киркоров успел отметиться появлением на Евровидении, куда его не стали приглашать как VIP-гостя, а его стране и вовсе запретили участвовать. По мнению Приходько, выглядел певец при этом крайне нелепо.

«Боже, волосатая дура! Бегает там, а ее никуда не пускают! А что он хотел? Он думал, что если он Филипп Киркоров, то его должны там встречать с русским караваем? «Спасибо, Фил, что ты приехал! Иди в с**ку! Все, до побачення, Євробачення!», - пошутила артистка.

Она считает, что организаторы Евровидения совершенно закономерно проигнорировали сторонника российской власти, несмотря на то, что до этого он неоднократно появлялся на конкурсе в качестве продюсера других артистов.

«Допрыгался? Не надо было говорить: я не я и хата не моя, и я болгарин вообще. Что-то ему не помогло, что он болгарин! Поэтому пусть эта волосатая дура остается в россии», - эмоционально заявила Приходько.

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