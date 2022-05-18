Доктор Евгений Комаровский, чей родной Харьков обстреливают практически ежедневно, рассказал в интервью «Зірковому шляху», что нужно делать и как улучшить свое психологическое состояние.
"Если у вас нет надежд, это проблема психологическая. Постарайтесь занять свои мышцы, органы движения, делайте хоть что-нибудь. Занимайтесь физическим трудом. И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую", - пояснил Комаровский.
Доктор подчеркнул, что от того, что человек будет сидеть и ныть, глядя в смартфтон и читая ленту новостей, ему будет с каждым днем все хуже и хуже.
«Если жизнь потеряла смысл и нет надежд, мой самый главный совет – катастрофически уменьшить объем любой информации и многократно увеличить количество физических нагрузок", - настоятельно рекомендовал Комаровский.
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Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, с какой болью переживает новости об обстрелах Харьковщины.
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