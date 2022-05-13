«У Харкові я знаю кожен під'їзд, я мінімум 20 років займався в цьому місті приватною практикою. Немає такого будинку, куди б я не приходив дивитися і лікувати дитину".

Про це, як пише Politteka.net, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів відомий український лікар Євген Комаровський.

За його словами, для нього знайомий кожен харківський будинок, який він бачить на екрані, кожна зруйнована будівля, кожна вулиця.

"Кожне село, яке звільняють, куди заходять, звідки передають страшні новини про вбитих, що підірвалися на розтяжці, для мене кожна назва — це місце, виходжене вздовж і впоперек. Для мене це все життя", - пояснив Комаровський, додавши, що дуже боїться віддатися почуттю ненависті.

"Мені це дуже заважає бути лікарем і продовжувати допомагати людям", - пояснив Комаровський.

Відповідаючи на питання, що може бути в головах у людей, які, несучи російський світ, винищують російськомовних і в основному росіян за національністю жителів Харкова, Комаровський заявив:

"Треба припинити ставити ці питання. Тебе покусала скажена собака, а ти намагаєшся з'ясувати, що у неї в голові. Немає у неї в голові нічого. Вона працює на інстинктах, чи дадуть їй пожерти. Вона харчується владою і страхом. Ось ця собака любить, коли її бояться - вона від цього росте. І для неї зараз найстрашніше, що тут хтось її не злякався. Вона звикла харчуватися цим людським страхом", - заявив Комаровський.

Він також зазначив, що в Україні люди не особливо бояться можновладців, на відміну від Росії.

"Там влада - це все, Ти Всемогутній. Чим ти вище, тим більше люди готові стояти перед тобою навшпиньки, принижуватися. В цьому ж і суть "імперськості», коли тобі мало власної країни, незалежно від її розмірів, тобі хочеться все більше і більше", - пояснив доктор Комаровський.

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