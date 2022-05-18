Даша Квиткова - участница и победительница шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. В июле прошлого года Даша и Никита стали впервые родителями и сейчас воспитывают сына Льва. Однако начало их отношений было довольно непростым, ведь они первая пара, которая осталась вместе после проекта "Холостяк", которая также узаконила отношения.

Тогда, после каждого выпуска, Даша присутствовала на пост-шоу, где нередко девушки устраивали скандалы. Квиткову критиковали за ее двусмысленное поведение. Она решила вспомнить один из сложнейших дней, прожитых во время шоу.

К слову, о нем Квиткова вспоминает крайне редко и не любит вспоминать тот период времени:

«Помню самый жесткий выпуск пост-шоу, где я рыдала шесть часов без перерыва. Только потому, что в тот момент все было не так, как я видела потом на пост-шоу» - рассказала Квиткова.

Также Настя Приходько жестко прошлась по российскому исполнителю в интервью для программы «Зірковий шлях».

В этом году Киркоров успел отметиться появлением на Евровидении, куда его не стали приглашать как VIP-гостя, а его стране и вовсе запретили участвовать. По мнению Приходько, выглядел певец при этом крайне нелепо.

Напомним, бывшая жена Дзидзьо Slavia в необычном образе показала, где она сейчас.

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