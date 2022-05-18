Известная певица Оля Полякова, которая вместе с двумя дочками сейчас живет во Франции, дала новое интервью в программе "Зірковий шлях". В ходе разговора звезда призналась, как пытала себя морально из-за того, что решила уехать из Украины в такое непростое время.

По словам певицы, она спасала своих детей от войны, так что приняла решение уехать из страны, а вот ее муж остался в Украине.

"Для меня выезд, когда я спасала своих детей, с одной стороны это было спасение детей, а с другого – я себя пытала морально за то, что я бросаю свою страну в очень страшное время. Для меня это решение очень тяжело далось морально. Я еще долго… да и по это время, есть чувство вины, есть вот этот синдром выжившего, когда ты себя пытаешь за то, что ты находишься в безопасности, а там погибают люди", - поделилась своими переживаниями певица.

По словам Поляковой, только когда она пришла в себя и начала помогать людям, собирая благотворительные концерты, это чувство немного отступило.

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