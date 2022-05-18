Этот праздник отмечают каждый год в третий четверг мая, в этом году он выпадает на 19 мая.
На своей странице в Instagram 26-летняя звезда разместила колоритное фото со своей мамой и бабушкой. Все нарядились в вышиванки, дополнив образы веночками и кораллами. Новая песня Алины называется "Кохала".
"Ко Дню Вышиванки готовим вам сюрприз ❤️ чтобы мы все были сильны духом💪🏽 и хоть чуточку чаще улыбались", — обратилась Алина к украинцам.
Поклонники в комментариях очень обрадовались такой новости и с нетерпением ждут премьеру:
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"Урааа! Наконец🥺❤️мы очень скучали по тебе, Алин";
"Нарядные девушки";
"класс! очень ждали вашего возвращения!❤️";
"Урааа, ждем с нетерпением! С наступающим днем вышиванки Вас".
В сторис артистка также разместила анонс нового хита:
Напомним, Алина Гросу показала, чему научилась благодаря войне.
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