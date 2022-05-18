Этот праздник отмечают каждый год в третий четверг мая, в этом году он выпадает на 19 мая.

На своей странице в Instagram 26-летняя звезда разместила колоритное фото со своей мамой и бабушкой. Все нарядились в вышиванки, дополнив образы веночками и кораллами. Новая песня Алины называется "Кохала".

"Ко Дню Вышиванки готовим вам сюрприз ❤️ чтобы мы все были сильны духом💪🏽 и хоть чуточку чаще улыбались", — обратилась Алина к украинцам.

Поклонники в комментариях очень обрадовались такой новости и с нетерпением ждут премьеру:

"Урааа! Наконец🥺❤️мы очень скучали по тебе, Алин";

"Нарядные девушки";

"класс! очень ждали вашего возвращения!❤️";

"Урааа, ждем с нетерпением! С наступающим днем вышиванки Вас".

В сторис артистка также разместила анонс нового хита:

Напомним, Алина Гросу показала, чему научилась благодаря войне.

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