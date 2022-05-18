Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая и Alexeev выпустили совместный сингл "Поруч". С тех пор украинские звезды поддерживают дружеские отношения. Александра неожиданно вспомнила об артисте и опубликовала совместные кадры с Никитой Алексеевым.

Оказалось, что 18 мая Никита Алексеев отмечает День рождения, артисту в этом году исполняется 29 лет. Александра Зарицкая поспешила поздравить известного исполнителя.

Она опубликовала милое видео, на котором артисты вместе поют, сидя перед зеркалом в гримерке. Певице захотелось поправить прическу Никите, но он испугано отшатнулся. На что Александра сделала вывод: "Не дай Бог, тронуть его прическу". После случившегося они весело рассмеялись.

"Хоть между нами расстояние сейчас, я уже не дождусь, когда поздравлю тебя вживую. С днем рождения, дружище", - написала в подписи к кадрам Александра Зарицкая.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.