Как сообщает Politeka.net, 29-летняя фронтвумен группы КAZKA Александра Зарицкая и Alexeev выпустили совместный сингл "Поруч". С тех пор украинские звезды поддерживают дружеские отношения. Александра неожиданно вспомнила об артисте и опубликовала совместные кадры с Никитой Алексеевым.
Оказалось, что 18 мая Никита Алексеев отмечает День рождения, артисту в этом году исполняется 29 лет. Александра Зарицкая поспешила поздравить известного исполнителя.
Она опубликовала милое видео, на котором артисты вместе поют, сидя перед зеркалом в гримерке. Певице захотелось поправить прическу Никите, но он испугано отшатнулся. На что Александра сделала вывод: "Не дай Бог, тронуть его прическу". После случившегося они весело рассмеялись.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
"Чего они добились? Презрения!": жители Одесчины делятся пережитым горем после атаки оккупантов
Путин понял, что не победит в войне, раскрыта последняя надежда Москвы: "Была мобилизована..."
Сохранить лицо Путину: Запад занервничал, что Украина может победить
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
"Хоть между нами расстояние сейчас, я уже не дождусь, когда поздравлю тебя вживую. С днем рождения, дружище", - написала в подписи к кадрам Александра Зарицкая.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.
Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.
Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.