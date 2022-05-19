Так, в интервью Наталье Влащенко Танкович сообщил, что его дом находится в Буче Киевской области и был атакован в те дни, когда там стояли российские войска.

По словам Танковича, оккупанты разбили окна и украли ценные вещи, при этом сам дом по сравнению с жилищами его соседей сильно не пострадал

"Мой дом по сравнению с теми людьми, кто действительно пострадал, особо не пострадал – поразбивали окна, размародерили. Где-то сейчас в Уфе или Оренбурге кто-то слушает музыку на нашей колонке, фотографирует нашим фотоаппаратом. Но это все мелочи по сравнению с тем, что я видел в той же Буче, Ирпене, Гостомеле. Нам повезло", – рассказал Танкович.

Ведущий отметил, что важно вовсе не то, что вещи украдены, а то, что они были частью их жизни.

"Вопрос не в материальных ценностях. Все это наживное. Вопрос в том, что они вошли и начали отрывать куски души, нашего мира, нашей жизни", – пояснил Танкович.

Отметим, что после полномасштабного вторжения рф в Украину Танкович перевез семью из Бучи в Польшу.

«Когда мы увидели фотографии из Бучи, Ирпеня, Гостомеля, мы как раз были во Вроцлаве, делали большой благотворительный концерт. Однажды мы собрались с другими артистами и были уверены, что не сможем этот концерт отработать. Потому что то, что мы увидели, это был ужас. После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажем откровенно, мне повезло: его только размародерили, ракета туда не попала», - рассказывал ранее Танкович.

В первые дни войны артист еще пытался достучаться до своих друзей и знакомых в России, рассказывая о том, что на самом деле происходит в Украине, но вскоре прекратил.

«Я окончательно поставил на россиянах крест. У меня были попытки достучаться до тех знакомых, которые у меня были в России, больше у меня их нет. Я их убирал. Кого не заметил – уберу позже. Я для себя понял, что эта нация должна каким-то образом начинаться заново, потому что сейчас они являют собой бешеное совпадение людей, готовых убивать, насиловать, или просто поддерживать это, сидя на диване", - пояснял Танкович.

Напомним, Полякова призналась, как приняла решение бежать из Украины.

Также Politeka.net писала, что Сердючка опубликовала щемящее видео, совсем не до смеха.

Кроме того Politeka.net сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука в модном наряде ответила на претензии критиков.