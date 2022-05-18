Зірка зізналася, що дуже переживала, що їй доводиться покинути Україну, коли тут почалася війна.

Відома співачка Оля Полякова, яка разом з двома доньками зараз живе у Франції, дала нове інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях". В ході розмови зірка зізналася, як катувала себе морально через те, що вирішила виїхати з України в такий непростий час.

За словами співачки, вона рятувала своїх дітей від війни, так що прийняла рішення виїхати з країни, а ось її чоловік залишився в Україні.

"Для мене виїзд, коли я рятувала своїх дітей, з одного боку це був порятунок дітей, а з іншого – я себе катувала морально за те, що я кидаю свою країну в дуже страшний час. Для мене це рішення дуже важко далося морально. Я ще довго... та й по цей час, є почуття провини, є ось цей синдром вижив, коли ти себе катуєш за те, що ти знаходишся в безпеці, а там гинуть люди", - поділилася своїми переживаннями співачка.

За словами Полякової, тільки коли вона прийшла в себе і почала допомагати людям, збираючи благодійні концерти, це почуття трохи відступило.

Нагадаємо, Цибульська з сином зачарували незвичайними забавами в лісі: "І ви спробуйте, це так круто".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу несподівано звернулася до українців: "Щоб всі ми зараз...".

Також Politeka писала, що Солістка KAZKA Зарицька згадала про темноволосого красеня, з яким співала: "Хоч між нами відстань...".